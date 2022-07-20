СМИ написали, что в Норвегии заметили очереди украинских беженцев за едой

Украинские беженцы вынуждены простаивать в очередях за бесплатной едой в Норвегии. Некоторые задумались о проституции, чтобы хотя бы как-то выживать. Об этом сообщила телекомпания NRK в своем сюжете, а также некоторые местные СМИ.

Речь идет о сложном положении украинцев в городе Ставангер. Они обращаются там за продовольственной помощью, денег от властей они получают недостаточно.

«Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем», — рассказала телеканалу лидер волонтерской организации Алине Камудеге.

По данным РИА «Новости», местные СМИ также написали о ситуации и заметили, что экономическое положение некоторых беженцев настолько плохое, что некоторые подумывают о проституции.

На данный момент порядка 96 украинцев находятся на муниципальном содержании в Ставангере, они получают 2000 норвежских крон (около 11 тысяч рублей) в месяц.

«Мы знаем, что размеры пособий были утверждены в 2016 году и произошло такое сильное повышение цен, я понимаю, что это очень сложно и что люди предпочитают приезжать сюда, чтобы получить дополнительную пищу», — заявила представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен.

Подобная проблема есть и в других норвежских городах. Представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг сообщил, что беженцы с Украины также стоят в очереди за едой в Тронхейме и Осло.