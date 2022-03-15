СМИ написали, что советник Байдена добивается разговора с Патрушевым

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ищет пути для телефонного разговора с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс 11 марта заявил, что РФ потенциально может провести на Украине операцию «под ложным флагом». Также он не исключил, что российские власти могут использовать ситуацию как предлог и попытаться применить химическое оружие.

По данным агентства, Салливан намерен провести телефонные переговоры с Патрушевым и напрямую предостеречь Кремль от таких действий. Blomberg отметил, что этот разговор пока не согласован.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты планируют устроить провокации с использованием отравляющих веществ и обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом написал ТАСС.

По данным ведомства, в населенный пункт Золочев недалеко от Харькова привезли порядка 80 тонн аммиака. Представители Министерства обороны РФ заявляли также, что в последние годы на Украине при поддержке Штатов осуществлялась медико-биологическая программа.