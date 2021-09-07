СМИ написали, что организатор «языковых патрулей» в Казахстане уехал в Киев. Но ему никто не запрещал этого делать

Пресс-служба МВД Казахстана заявила, что никаких ограничений на передвижения у лидера так называемых «языковых патрулей» Каута Ахметова нет. Таким образом ведомство прокомментировало сообщения местных СМИ о том, что Ахметов покинул государство и находится сейчас в Киеве. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В отношении указанного лица какие-либо ограничения на передвижение и выезд с территории Казахстана не установлены», — сказано в заявлении МВД.

Куату Ахметову в августе запретили въезд в Россию после того, как он опубликовал на своем YouTube-канале видеозаписи, где запечатлены конфликты между жителями Казахстана и продавцами магазинов, а также объектов общественного питания. Последних заставляли извиняться за то, что они говорят на русском языке.

В министерстве информации и общественного развития Казахстана тогда заявили, что провокации по языковой теме неуместны, к тому же развитие государственного языка должно происходить правовыми методами. Ролики были заблокированы.

Сейчас органы внутренних дел проводят досудебное расследование по содержанию размещенных в Сети видеоматериалов. Окончательную правовую оценку дадут по результатам расследования.