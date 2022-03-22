СМИ написали, что Байден не поможет Европе отказаться от российского газа

Одной из главных тем на переговоров американского президента Джо Байдена в Варшаве и Брюсселе станет отказ стран ЕС от российских энергоносителей из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в поездке с Байденом будут находиться старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, он тоже примет участие переговорах. При в материале сказано, что «Байден не сможет помочь Европе избавиться от российского газа».

Как пояснили журналисты, американский лидер не сможет дать больших предложений Европе. Компании США и так отправляют за границу сжиженный природный газ (СПГ) так быстро, как только могут, но новых мощностей в следующие два года появится немного.

Издание отметило, что у Байдена не возможностей командовать работой частных газовых и нефтяных компаний. Из всего вышесказанного Роlitiсо сделало вывод, Соединенные Штаты, скорее всего, не смогут много сделать для быстрого урегулирования энергетического кризиса в ЕС, которые хотят сократить покупки газа у России.