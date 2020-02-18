СМИ: наличные уничтожат в Китае из-за коронавируса

Бумажные юани будут пачками отправлять в шредер в Китае. Деньги собрали в районах, где больше всего заболевших коронавирусом. Зараза легко передается через банкноты, поэтому местные власти решили перестраховаться.

Как сообщил сайт Business Insider, купюры собрали на рынках, в магазинах, в транспорте и в других местах, где люди активно пользуются наличными. Уничтожат деньги в Гуанчжоу. Центробанк Китая распорядился, чтобы все финансовые организации в стране хранили деньги из зараженных районов отдельно от других. Те купюры, которые не уничтожат, продезинфицируют ультрафиолетом и отправят в двухнедельный карантин.

Ранее в Роспотребнадзоре наличные деньги назвали рассадником вирусов, которые живут на купюрах около двух недель. В некоторых странах их печатают на антисептической бумаге, а в Японии деньги можно стирать в горячей воде.

Коронавирус за январь и половину февраля убил 1868 человек. Вспышка заболевания началась в китайском мегаполисе Ухане, столице провинции Хубэй в декабре 2019 года. Инфекция вырвалась на свободу — случаи заражения фиксируют по всему миру.