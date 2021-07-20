СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

На временно исполняющего обязанности президента Мали Ассими Гоиту совершили покушение. Он занимает этот пост с 25 мая. Данных о его состоянии пока нет. Об этом сообщило AFР.

«Два вооруженных человека — один из них с ножом — напали на временного президента Мали Ассими Гоиту во вторник, во время молитвы, в центральной мечети в столице Бамако», — говорится в сообщении агентства.

Военный переворот произошел в Мали в августе прошлого года. Спустя девять месяцев, 24 мая, военные в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако.

Вице-президент Ассими Гоита освободил их от обязанностей за нарушение хартии переходного периода и взял на себя управление страной во главе военного совета. Конституционный суд объявил его главой государства переходного периода.

В ночь на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции. Политолог Дмитрий Бурых в беседе с «360» предположил, что гаитянского лидера могли убить на фоне разборок между участниками наркотрафика.