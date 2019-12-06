  • СМИ: на военную базу США в Сирии напали неизвестные

    06 декабря 2019, 13:15

    Нина Петлинова

    Группа неизвестных напала на американскую военную базу, которая расположена в Сирии. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил государственный телеканал Al-Ikhbariya.

    Сообщается, что нападению подверглась незаконная американская база, которая находится на нефтяном месторождении «Омар», на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

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    «Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — отметил телеканал.

    По информации Al-Ikhbariya, время нападения совпало с прибытием на базу грузовиков, которые транспортировали туда военную технику.

    Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что выводит американские войска с территории Сирии. Причиной этого решения послужило начало турецкой операции «Источник мира», которая была направлена на борьбу с курдами.

    Некоторое время спустя стало известно, что не все военные США покинут Сирию. Позже американский лидер подтвердил, что часть солдат останется в нефтяных районах. Точное число военнослужащих, которые находятся в Сирии, неизвестно, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли предположил, что там продолжат пребывать 500-600 американцев.