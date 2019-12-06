СМИ: на военно-морской базе во Флориде произошла стрельба
На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Ожидается, что сначала полиция установит детали и только потом сделает заявление.
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На момент публикации новости известно, что в местные больницы с базы были доставлены не менее пяти пострадавших. Об их состоянии не сообщается. По неподтвержденным сведениям, нападавший был один, по какой причине он открыл пальбу, неизвестно.
Пресс-секретарь шерифа округа Эскамбия Эмбер Саутленд подтвердила, что нападавший был один. СМИ пишут, что стрелка удалось ликвидировать.
Первые сообщения о стрельбе на военной базе поступили в 06:30 утра по местному времени. Сразу после этого въезд и выезд на базу закрыли. Полиция продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего.