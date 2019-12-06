СМИ: на военно-морской базе во Флориде произошла стрельба

На американской военно-морской базе в городе Пенсакола в штате Флорида произошла стрельба, сообщили СМИ. Сейчас въезд и выезд на базу закрыты. Официальных сообщений по поводу произошедшего военные пока не делали.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Ожидается, что сначала полиция установит детали и только потом сделает заявление.

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На момент публикации новости известно, что в местные больницы с базы были доставлены не менее пяти пострадавших. Об их состоянии не сообщается. По неподтвержденным сведениям, нападавший был один, по какой причине он открыл пальбу, неизвестно.

Пресс-секретарь шерифа округа Эскамбия Эмбер Саутленд подтвердила, что нападавший был один. СМИ пишут, что стрелка удалось ликвидировать.

Первые сообщения о стрельбе на военной базе поступили в 06:30 утра по местному времени. Сразу после этого въезд и выезд на базу закрыли. Полиция продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего.