СМИ: на умершего мэра Сеула подали в суд из-за домогательств

Секретарь мэра Сеула Пак Вон Суна подала на него в суд, обвинив в домогательствах. На следующий день стало известно, что глава города исчез, а затем его нашли мертвым.

Женщина подала иск на Вон Суна 8 июля, сообщил южнокорейский канал SBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Секретарь рассказала, что мэр якобы домогался до нее и отправлял личные фотографии. Снимки градоначальник присылал обычно в Telegram. В качестве доказательств своих слов женщина предоставила полиции переписку с мэром.

Все показания секретарь давала в присутствии своего адвоката. Она подчеркнула, что Вон Сун домогался не только ее, просто остальные побоялись пожаловаться полиции. После допроса женщины правоохранители задавали вопросы другим свидетелям и собирались вызвать на разбирательства самого мэра.

Днем 9 июля стало известно, что Вон Сун ушел из дома и пропал. Он оставил записку, похожую на завещание, и перестал отвечать на звонки. Дозвониться до него не получалось на протяжении пяти часов. Сотрудники полиции начали поиски главы города, но нашли его мертвым.