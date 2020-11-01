СМИ: мужчина в средневековой одежде убил 2 человек в Квебеке
Злоумышленник в средневековом наряде убил двух человек и ранил пятерых возле здания парламента в канадском Квебеке. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, нападение произошло в ночь на 1 ноября. Злоумышленник был одет в средневековую одежду.
Полиция Квебека сообщила, что подозреваемого в нападении на людей уже задержали. Правоохранители попросили горожан до выяснения всех обстоятельств ЧП сидеть дома.
По предварительным данным, жертвами нападавшего стали два человека. Еще пятеро получили ранения. Неизвестный орудовал холодным оружием. О состоянии пострадавших информации пока нет.