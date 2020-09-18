СМИ: мужчина устроил самосожжение в Белоруссии

«Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится», — рассказал один из очевидцев порталу.

Он добавил, что пострадавший был в каком-то белом порошке. На место прибыли машины скорой помощи, которые забрали мужчину в больницу. Его положили в реанимацию Смолевичской районной больницы, где ему сейчас помогают медики.

По информации портала, мужчина не озвучивал никаких лозунгов или призывов перед актом самосожжения. Сотрудник РОВД взял огнетушитель и потушил пламя. Сейчас правоохранители выясняют личность мужчины и его мотивы. Белорусская милиция пока официально не комментировала инцидент.