СМИ: мужчина погиб после стрельбы около больницы в Париже

Неизвестный открыл стрельбу по людям около больницы Анри-Дюнана в 16-м округе Парижа. На месте погиб мужчина, ранена женщина-охранник. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на близкий к следствию источник.

По данным журналистов, стрельба началась утром перед входом в лечебное учреждение. Огонь по людям вел неизвестный мужчина. Он успел ранить двух человек, после чего уехал на скутере.

По предварительным данным, ранения получили мужчина и женщина — охранник больницы. Пострадавший скончался от полученных травм.

На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили место стрельбы. В Twitter появились кадры с места событий.

Представители МВД Франции заявили, что пока не рассматривают случившееся в качестве теракта. В данный момент представители ведомства работают на месте, чтобы установить все обстоятельства случившегося.