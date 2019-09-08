СМИ: Мугабе похоронят через неделю

Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Начиная с апреля он находился в больнице Сингапура, где проходил очередной сеанс лечения.

Освободитель или угнетатель. Кем войдет в историю экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе Подробнее

Его тело будет доставлено в Зимбабве в среду, отмечается в материале. Преемник Мугабе и его бывший союзник Эммерсон Мнангагва и члены семьи бывшего лидера получат тело в аэропорту в столице страны Хараре.

Роберт Мугабе пришел во власть в 1980 году, когда страна освободилась от британского владычества. Начавший свой путь с простого школьного учителя Мугабе перенес простые правила на управление страной, которая под его началом прекратила быть колонией и начала расти и развиваться. Но власть оказалась для него тем самым наркотиком, пристрастие к которому он не смог одолеть. Именно это желание править вечно сделало из героя освободителя жестокого диктатора.

Единого мнения о личности бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе не может быть ни у кого. Его нельзя считать только плохим или только хорошим. К нему неоднозначно относятся даже в его родной стране.