СМИ: Моралес приземлился в Парагвае

Из парагвайской столицы борт полетит в Мехико, как и предполагал ранее составленный маршрут.

Мексика предоставила убежище Эво Моралесу Подробнее

Возможно, в Парагвае самолет с Моралесом сделал остановку и по той причине, что власти Перу решили закрыть свое воздушное пространство для лайнера с бывшим главой республики. Перуанские власти не дали официального комментария. Однако, как заметил ранее избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, ВВС Мексики получило для самолета разрешение от Лимы на пролет над своей территорией. Это было необходимо, чтобы «забрать Моралеса».

Мексика решила предоставить Эво Моралесу политическое убежище по гуманитарным соображениям. Самолет с бывшим президентом Боливии должен прибыть в Мехико утром 12 ноября по местному времени.