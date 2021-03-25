СМИ: мир столкнется с дефицитом туалетной бумаги

Дефицит туалетной бумаги грозит миру из-за нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Бразильская компания Suzano Papel e Celulose предупредила, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».

Компания использует для перевозки сырья балкеры — суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы мир столкнулся с острой нехваткой контейнеров и судов для их транспортировки. Причина этому — увеличившиеся объемы морских перевозок. Из-за роста конкуренции между потребителями Suzano Papel e Celulose все реже получает в распоряжение суда.

В первую очередь пострадают предприятия, которые не сделали достаточных запасов, отметил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Suzano Papel e Celulose — крупнейший производитель древесной массы, то есть полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги. На ее долю приходится около трети мировых поставок древесной массы.