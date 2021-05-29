СМИ: Минюст США вступился за Трампа по иску активистов BLM

Адвокаты Министерства юстиции США подали ходатайство в федеральный суд с просьбой отклонить иск активистов движения BLM, которые обвинили экс-президента США Дональда Трампа и ряд чиновников в использовании спецсредств при разгоне митинга около Белого дома. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Юристы напомнили, что занимавшие высокие посты в руководстве США сохраняют иммунитет к гражданским искам, если дело касается действий полиции или охраны президента. Представители Минюста подчеркнули, что действующая администрация Белого дома не разделяет позицию своих предшественников.

Разгон демонстрации на площади Лафайет в Вашингтоне произошел в прошлом году 1 июня. В этот момент Трамп выступал на территории парка около Белого дома, где комментировал ситуацию с митингами и демонстрантами.

После своего выступления он вышел с территории резиденции и пошел в сторону церкви Святого Иоанна, которую днем ранее сожгли участники процесса. К выходу Трампа полиция уже полностью зачистила площадь. Около храма Трамп поднял над собой Библию и пообещал обеспечить безопасность США. Фотографию растиражировало множество СМИ.

Общественники и СМИ решили, что жесткий разгон демонстрации был связан именно с желанием президента попозировать около церкви.

«Трамп неожиданно посетил церковь Святого Иоанна после того, как мирных протестующих разогнали, чтобы сфотографировать его с Библией в руках. Я удивлен, что его рука не загорелась», — говорится в сообщении.

Общественные организации подали иск в суд на Трампа и его чиновников за то, что они использовали жесткие методы и слезоточивый газ для разгона акции. После подачи Минюстом ходатайства об отклонении иска представители пострадавшей стороны не исключили, что полиция для расчистки площадки перед Белым домом «использует боевое оружие против мирных демонстрантов».