СМИ: Минюст США расследует дачу взяток за президентское помилование
Разбирательство по этому факту начали в министерстве юстиции США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы федерального округа Колумбия.
В материалах суда указано, что летом 2020 года Минюст запросил разрешение на использование в ходе разбирательства полученные сотрудниками ведомства сведения.
В руках у федеральных прокуроров оказались доказательства коррупционной схемы, которая предполагала «значительный политический вклад» за подписанное президентом помилование или отсрочку вынесенного приговора.
Расследование будет вестись и в отношении «секретной лоббистской схемы». В ней якобы были задействованы два неизвестных лица, которые продвигали интересы высокопоставленных чиновников Белого дома с нарушением требования «о регистрации закона о раскрытии лоббистской информации».
По данным агентства Reuters, среди фигурантов дела нет официальных лиц США. А президент Дональд Трамп вообще назвал новость о расследовании фейковой.
«Расследование о помиловании — фейк», — написал он в Twitter.
На прошлой неделе Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который фигурировал в деле о вмешательстве в выборы 2016 года.