СМИ: Минюст США расследует дачу взяток за президентское помилование

Американскую администрацию заподозрили в получении взяток за президентское помилование. СМИ пишут, что средства пытались перевести в Белый дом или связанный с ним политический комитет.

Разбирательство по этому факту начали в министерстве юстиции США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы федерального округа Колумбия.

В материалах суда указано, что летом 2020 года Минюст запросил разрешение на использование в ходе разбирательства полученные сотрудниками ведомства сведения.

В руках у федеральных прокуроров оказались доказательства коррупционной схемы, которая предполагала «значительный политический вклад» за подписанное президентом помилование или отсрочку вынесенного приговора.

Расследование будет вестись и в отношении «секретной лоббистской схемы». В ней якобы были задействованы два неизвестных лица, которые продвигали интересы высокопоставленных чиновников Белого дома с нарушением требования «о регистрации закона о раскрытии лоббистской информации».

По данным агентства Reuters, среди фигурантов дела нет официальных лиц США. А президент Дональд Трамп вообще назвал новость о расследовании фейковой.

«Расследование о помиловании — фейк», — написал он в Twitter.

На прошлой неделе Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который фигурировал в деле о вмешательстве в выборы 2016 года.