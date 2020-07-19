СМИ: Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу

В качестве причины обращения к медикам представитель министерства заявил, что это «небольшие проблемы со здоровьем.

«Министра доставили в больницу в связи с незначительными проблемами, не связанными с коронавирусом. Он чувствует себя хорошо. Вскоре его выпишут», — говорится в заявлении представителя министерства.

По словам осведомленных источников, 82-летний министр почувствовал недомогание в минувшую пятницу. Он обратился к врачам, которые приняли решение о срочной госпитализации.

Уилбур Росс не раз становился героем новостей по введению различных торговых ограничений в отношении разных стран. В последний раз по его инициативе началось расследование по импорту ванадия из России и Китая. К нему обратились национальные производители с жалобой на низкие цены иностранных конкурентов.