Исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Паинда покинул свой пост, передает РИА ФАН.

По данным информагентства, захват талибами* приграничных город страны привел к сокращению доходов правительства на 50%. По словам источников, Паинда оставил должность министра и выехал из Афганистана.

Политолог Никита Мендкович допустил, что в этом году война в Афганистане может закончиться. Он объяснил это очень стремительным наступлением «Талибана»* и слабым отпором армии Афганистана.

*Талибан — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.