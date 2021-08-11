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    11 августа 2021, 13:41

    СМИ: министр финансов Афганистана покинул свой пост

    Артур Блянихов

    Исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Паинда покинул свой пост, передает РИА ФАН.

    По данным информагентства, захват талибами* приграничных город страны привел к сокращению доходов правительства на 50%. По словам источников, Паинда оставил должность министра и выехал из Афганистана.

    Политолог Никита Мендкович допустил, что в этом году война в Афганистане может закончиться. Он объяснил это очень стремительным наступлением «Талибана»* и слабым отпором армии Афганистана.

    *Талибан — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.