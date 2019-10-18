СМИ: министр энергетики США Рик Перри подал в отставку

Точная дата отставки министра пока неизвестна. Его преемником предположительно станет заместитель министра энергетики Ден Бруйетт. По некоторым данным, Перри планировал уйти задолго до того, как разногласия по Украине стали предметом импичмента в Белом доме.

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В СМИ уход Перри связывают с развернувшейся процедурой импичмента, которая началась из-за запроса Трампа инициировать на Украине расследование дела о сыне Байдена. Работа Перри по переговорам с Украиной подверглась тщательному изучению.

Перри уже несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе в мае, когда возглавлял делегацию на инаугурации президента Украины вместо вице-президента Майка Пенса. Именно эта поездка обратила на себя внимание в ходе расследования. Партия демократов уже обратилась в суд с целью получить от Перри разъяснения.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп не хотел делать звонок Зеленскому, в котором его обвиняют. Основной причиной звонка была просьба министра энергетики Рика Перри.