СМИ: министерская встреча стран ОПЕК+ может пройти в эти выходные

Агентство уточнило, что стороны смогли достичь соглашения также с Нигерией, Анголой и Казахстаном. При этом журналисты отметили, что Багдаду будет сложно следовать жестким условиям договора. Так, в прошедшем мае Ирак только наполовину исполнил обязательства. Стране придется сократить производство нефти еще на 24%. Иракцы должны выпускать не больше 3,28 барреля в день.

О том, что встреча пройдет 6 июня, утверждает и ТАСС. Об этом агентству сообщил источник, участвующий в переговорах.

«Пройдет в эту субботу», — заявил он.

Такой же информацией обладает и алжирский телеканал Ennahar TV. Там уточнили, что изначально встреча планировалась на 9–10 июня, но позже поступили данные о возможном переносе на 4 июня.

Ранее министры не могли договориться о новой дате заседания. Все из-за предварительных данных о выполнении условий соглашения в мае. Тогда стало известно, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью сократили добычу нефти. Это возмутило Россию и Саудовскую Аравию. Они потребовали исправить ситуацию и только потом проводить совещание.

Тем временем в России в силу вступил запрет на импорт топлива. Глава Минэнерго Александр Новак считает, что мера поддержит отечественную нефтяную промышленность.