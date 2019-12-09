СМИ: Миллер и Новак будут на переговорах Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита в «нормандском формате». На переговорах будут присутствовать российский министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Путин встретится с Зеленским после переговоров «нормандской четверки» Подробнее «Оба примут участие», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с подготовкой саммита. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры Путина и Зеленского запланированы на вечер 9 декабря. Встреча пройдет после завершения самого саммита «нормандской четверки». Днем российский лидер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Все переговоры завершатся совместной пресс-конференцией России, Украины, Германии и Франции.