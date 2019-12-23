СМИ: мессенджер ToTok назвали инструментом разведки ОАЭ

Издание связалось с представителями Apple и Google по вопросу связи ToTok с правительством Эмиратов. В компаниях уверили, что проведут расследование. В четверг, 19 декабря, Google определил, что ToTok нарушает правила, и удалил приложение из своего магазина. Представитель Apple сообщил, что компания из Купертино удалила ToTok из своего AppStore в пятницу, 20 декабря, и продолжила проверку мессенджера.

Знакомые с секретными данными разведки американские чиновники рассказали изданию, что власти ОАЭ используют ToTok, чтобы отслеживать разговоры и действия всех его пользователей. ToTok не подразумевает сквозного шифрования и может получить доступ к местоположению, контактам, микрофонам, камерам, календарю и другим данным гаджета.

После удаления приложения из крупнейших онлайн-магазинов оно продолжает работу, если его установили на смартфон ранее. Помимо ОАЭ, где действуют ограничения на WhatsApp и Skуре, ToTok пользуется популярностью в Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Швеции и США.