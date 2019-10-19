СМИ: мертвый пастух «воскрес» во время похорон в Индии
Как сообщил портал Asia One, житель Индии потерял сознание, когда пас коз. Родные его потеряли и после недолгих поисков обнаружили лежащим на земле на пастбище без видимых признаков жизни.
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Главе семейства на совете родственников констатировали смерть и принялись готовить «усопшего» к погребению.
Во время похорон мужчина покачал головой и открыл глаза, чем удивил и напугал всех участников траурной процессии. После повторных телодвижений все сомнения отпали — он оказался действительно жив.
Впоследствии оказалось, что он заболел лихорадкой и поэтому упал на землю без чувств. Сейчас жизни пастуха ничего не угрожает — его экстренно доставили в больницу.
Этот курьезный случай произошел в индийском штате Одисса на востоке страны.