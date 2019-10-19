СМИ: мертвый пастух «воскрес» во время похорон в Индии

Горе в семье 55-летнего индийского пастуха по имени Малик сменилось шокирующей радостью — мужчина «ожил» во время собственных похорон. Родственники хотели предать земле мужчину, который всего лишь потерял сознание.

Как сообщил портал Asia One, житель Индии потерял сознание, когда пас коз. Родные его потеряли и после недолгих поисков обнаружили лежащим на земле на пастбище без видимых признаков жизни.

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Главе семейства на совете родственников констатировали смерть и принялись готовить «усопшего» к погребению.

Во время похорон мужчина покачал головой и открыл глаза, чем удивил и напугал всех участников траурной процессии. После повторных телодвижений все сомнения отпали — он оказался действительно жив.

Впоследствии оказалось, что он заболел лихорадкой и поэтому упал на землю без чувств. Сейчас жизни пастуха ничего не угрожает — его экстренно доставили в больницу.

Этот курьезный случай произошел в индийском штате Одисса на востоке страны.