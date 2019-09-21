СМИ: мертвого россиянина нашли на Самуи

Россиянина обнаружили мертвым в его доме на таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани. Полицию вызвали соседи, которые заметили неприятный запах.

Как сообщило издание Bangkok Post, 51-летнего мужчину местные стражи порядка нашли на кровати в спальне на первом этаже двухэтажного дома. В спальне также была клетка, возле которой лежал мертвый питбуль.

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Полицейские и судмедэксперты признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, зато нашли принадлежности для употребления наркотиков.

Соседи рассказали, что мужчина жил в этом доме один на протяжении 10 лет. Он нормально ладил с соседями и держал трех питбулей и кота.

Заместитель начальника следственного органа на Самуи Супит Чорпака сообщил, что тело мертвого россиянина отправят на вскрытие, а полиция планирует допросить садовника, который помогал мужчине. Об этом пишет «Газета.ru».