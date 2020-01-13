СМИ: Меркель переходит на сторону России

Встреча Путина и Меркель прошла на фоне ряда значимых событий, которые успели произойти с начала января. Речь идет о решении 2 января турецкого парламента отправить войска в Ливию, убийстве в ходе американской атаки со 2 на 3 января командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Касема Сулеймани. В результате Иран вышел из «ядерной сделки» и возобновил атомную программу.

5 января парламент в Багдаде одобрил резолюцию о прекращении иностранного военного присутствия в Ираке.

7 января прошли переговоры Владимира Путина и президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

8 января КСИР подвергла ракетной атаке две американские базы в Ираке, а на вылете из Тегерана оказался сбит ракетой самолет компании «Межднародные авиалинии Украины». В этот же день прошел торжественный запуск газопровода «Турецкий поток».

Так или иначе все эти события повлияли на ход беседы Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Немецкая сторона осудила санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Прозвучали слова о том, что его достроят во что бы то ни стало.

Отмечается, что ответственность за выход Ирана из «ядерной сделки» переложили на США.

Кроме того, участники встречи признали, что конфликты в Сирии и Ливии необходимо решать исключительно политическими мерами. В частности, для решения последнего под эгидой ООН создадут специальный «берлинский формат».

На встрече обсудили и конфликт в Донбассе. Участники встречи признали, что основой урегулирования на востоке Украины могут быть только Минские соглашения, а Донбасс должен получить особый статус бессрочно.

Германия обозначила намерение отстаивать и продвигать свои интересы и интересы Европы в международном пространстве. Отмечается, что так Меркель ответила на вопрос о возможности «большего сотрудничества между Россией и Европейским союзом, а может быть, и против Соединенных Штатов».

Ранее «360» рассказал, как оценили встречу Ангелы Меркель и Владимира Путина СМИ Германии.