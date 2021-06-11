СМИ: Меркель не откажется от участия в саммите G7 из-за вспышки COVID-19 в отеле с ее охраной

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите «Большой семерки». Вспышка коронавируса в отеле с сотрудниками службы безопасности политика не повлияет на ее планы.

Намерение Меркель приехать на G7 подтвердили агентству DPA источники в немецком правительстве.

«Произошедшее не окажет влияния на поездку канцлера и ее делегации», — подчеркнули в Берлине.

Участие канцлера Германии в саммите подтвердил, по информации агентства, и представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Охрана Ангелы Меркель остановилась в отеле английского графства Корнуолл. Гостиницу, расположенную в городе Сент-Айвс, закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В ней находятся минимум два сотрудника службы безопасности Меркель.

Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет в традиционном формате с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Сент-Айвс удален от него на три километра.

Ангела Меркель ранее заявила, что покинет политическую арену после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.