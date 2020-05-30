СМИ: Меркель и Трамп «горячо поспорили» из-за «Северного потока — 2»
Дональд Трамп и Ангела Меркель на днях горячо спорили о газопроводе «Северный поток -2», НАТО и Китае, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод „Северный поток-2“ между Россией и Германией и отношения с Китаем», — цитирует издание слова чиновника.
При этом, ни Белый дом, ни официальный представитель Германии комментариев по этой ситуации не дают.
Российский газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США активно выступают против проекта, а также Украина и ряд европейских стран. При этом Штаты продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ.