«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод „Северный поток-2“ между Россией и Германией и отношения с Китаем», — цитирует издание слова чиновника.

При этом, ни Белый дом, ни официальный представитель Германии комментариев по этой ситуации не дают.

Российский газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США активно выступают против проекта, а также Украина и ряд европейских стран. При этом Штаты продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ.