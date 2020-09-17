СМИ: мэра Харькова спецбортом госпитализировали в Германию

По ее сведениям, самолет Bombardier Challenger 604 с номером D-AFAD прилетел в Харьков вечером 16 сентября из Нюрнберга.

Информацию о том, что борт с Кернесом вылетел в Германию, подтвердил информированный источник «Интерфакса». После того, как самолет улетел, из терминала вышел первый заместитель мэра города Игорь Терехов. Он отказался давать комментарии.

По информации с Flightradar24, Bombardier Challenger 604 несколько часов назад совершил посадку в аэропорту Берлин-Шенефельд.

Как отметила телерадиокомапания, борт принадлежит компании FAI Aviation Group. Она в числе прочего занимается медицинскими перевозками.

По данным СМИ, Кернес мог заразиться коорнавирусом. В Telegram-канале мэра Харькова днем 15 сентября появился пост, в котором он благодарит всех, кто беспокоится о его здоровье.

«В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку», — заявил Кернес.