СМИ: Меган Маркл захотела стать президентом США

СМИ уверены, что Меган Маркл собралась баллотироваться на пост президента Америки в 2024 году. Якобы именно для этого они вместе с супругом принцем Гарри переехала в штаты — после того, как отказались от королевских титулов.

Об этом со ссылкой на близких друзей семьи сообщило издание Vanity Fair. Они отметили, что актриса может баллотироваться на пост президента уже в 2024 году.

«Одна из причин, по которой она (Меган Маркл — прим. ред.) не спешила отказываться от американского гражданства, заключалась в сохранении возможности заняться большой политикой», — процитировало издание слова одного из близких друзей семьи.

Однако коллеги Маркл отрицают ее планы баллотироваться в президенты США. По данным издания, они настаивают, что актриса не собирается строить политическую карьеру, «хотя нельзя отрицать, что она интересуется политикой и занимается ею как отдельной темой».

После отказа пары от королевских титулов, они переехали а Америку, где купили дом на берегу Тихого океана в штате Калифорния. Ожидалось, что в другой стране супруги будут нейтрально относится к политике, так как устали от внимания таблоидов. Однако Меган Маркл и принц Гарри записали агитационный ролик для ноябрьских выборов президента США — актриса назвала это голосование «самым важным в жизни», а ее муж призвал «по мере приближения ноября жизненно важно отвергнуть ненависть в речах, дезинформацию и негатив в Сети».