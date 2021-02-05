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    05 февраля 2021, 11:25

    СМИ: Меган Маркл вычеркнула свое имя из свидетельства сына из-за Букингемского дворца

    Алена Макаренко

    Имя Меган Маркл не указано в свидетельстве о рождении полуторагодовалого Арчи по приказу из Букингемского дворца. Так прокомментировал исчезновение имени герцогини Сассекской из документа ее пресс-секретарь. Об этом сообщило издание Express.
    СМИ: Меган Маркл вычеркнула свое имя из свидетельства сына из-за Букингемского дворца

    Фотографию свидетельства, в котором имя Маркл не прописано, опубликовали британские СМИ через месяц после рождения Арчи. Изначально супруга принца Гарри была записана как «Рэйчел Меган Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская», но в июне слова «Рейчел Меган» убрали из документов. Таким образом, остался только титул.

    Журналисты писали, что Маркл как-то захотела привязать к рождению своего сына имя Дианы Спенсер, которая всегда подписывалась «герцогиней Уэльсской».

    «Изменения в опубликованном документе 2019 года были внесены по приказу из Букингемского дворца. Ни Меган, ни Гарри не хотели этого делать. Они действовали по указу высокопоставленных лиц», — заявил пресс-секретарь Маркл.

    Однако после этого представители монаршей семьи обвинили герцогиню в клевете. Во дворце сказали, что ничего такого не было, у королевской семьи нет таких прав, написал сайт «Дни.ру».