СМИ: Меган Маркл переманила в свой фонд двух сотрудников Кейт Миддлтон
СМИ рассказали, что Меган Маркл и принц Гарри создали Королевский фонд Сассекса, куда намерены взять двух важных сотрудников. До этого они работали на семью герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Express.
Источник рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские переманили в свой фонд двух важных сотрудников, которые ранее работали на Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
По словам инсайдера, одним из работников стала Натали Кэмпбелл, которую назначили на должность директора в новом Королевском фонде Сассекса. До этого девушка работала в фонде, который создали принц Уильям и принц Гарри в 2009 году. СМИ считают, что герцог и герцогиня Кембриджские должны тяжело переживать уход Кэмпбелл.
«Они остро ощутят ее потерю», — сказали источники MailOne.
Также сообщается, что ранее Кэмпбелл работала с Маркл. Поэтому, предположительно, ее назначили на должность директора.