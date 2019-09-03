СМИ: Меган Маркл переманила в свой фонд двух сотрудников Кейт Миддлтон

Источник рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские переманили в свой фонд двух важных сотрудников, которые ранее работали на Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

По словам инсайдера, одним из работников стала Натали Кэмпбелл, которую назначили на должность директора в новом Королевском фонде Сассекса. До этого девушка работала в фонде, который создали принц Уильям и принц Гарри в 2009 году. СМИ считают, что герцог и герцогиня Кембриджские должны тяжело переживать уход Кэмпбелл.

«Они остро ощутят ее потерю», — сказали источники MailOne.

Также сообщается, что ранее Кэмпбелл работала с Маркл. Поэтому, предположительно, ее назначили на должность директора.