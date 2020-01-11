СМИ: Меган Маркл начнет озвучивать мультфильмы Disney

Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл станет новым голосом Disney. Она заключила с компанией контракт на озвучивание персонажей в мультфильмах.

Как пишет The Times, Маркл заключила с Disney благотворительный контакт в пользу дикой природы. Таким образом она будет озвучивать героев в обмен на пожертвования «Слонам без границ» (Elephants Without Borders). Эта организация помогает отслеживать животных и защищать их от браконьерства.

По информации газеты, перед Рождеством члены королевской семьи уже обвинили Гарри и Меган в том, что те уже подписали соглашения с «фирмами и в том числе с Disney».

Издание отмечает, что контракт с Disney можно связать с будущей жизнью четы. В начале января супруги объявили, что решили стать финансово независимыми и сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Позже они объяснили, что откажутся от Суверенного гранта, который выделяется на расходы королевской семьи. В грант попадает 15% доходов от собственности Короны, то есть принадлежащих государству активов и земель. Как сообщает «Газета.ru», после своего решения Маркл уже начала вести переговоры о сотрудничестве с известными брендами.