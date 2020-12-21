СМИ: медальон от коронавируса создали во Франции

По данным издания, специалисты компании Moskitofree взяли за основу свое прошлое изобретение — аппарат, который создает вокруг человека электрическое поле и осаждает молекулы его запаха на землю. Этот трюк сбивает с толку комаров.

Они переделали медальон, добавили в него озонатор воздуха и некий секретный минерал. В институте Пастера это изобретение одобрили после эксперимента. Во время него устройство поместили в помещение с коронавирусами. Через 10 минут оно обезвредило 94% вирусов, среди которых не было тех, что вызывает COVID-19. Ученые не сомневаются, что медальон уничтожит и опасный 2019-nCoV.

Стоит такое устройство 79 евро (около семи тысяч рублей).

На прошлой неделе медики выявили COVID-19 у президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.