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    21 декабря 2020, 08:30

    СМИ: медальон от коронавируса создали во Франции

    Андрей Иванов

    Ученые из французской компании, которая занимается противомалярийными разработками, придумали медальон от коронавируса. Его нужно носить на шее. Этот аксессуар убивает до 94% вирусов в помещении за 10 минут. Об этом пишет газета Le Parisien.
    СМИ: медальон от коронавируса создали во Франции

    По данным издания, специалисты компании Moskitofree взяли за основу свое прошлое изобретение — аппарат, который создает вокруг человека электрическое поле и осаждает молекулы его запаха на землю. Этот трюк сбивает с толку комаров.

    Они переделали медальон, добавили в него озонатор воздуха и некий секретный минерал. В институте Пастера это изобретение одобрили после эксперимента. Во время него устройство поместили в помещение с коронавирусами. Через 10 минут оно обезвредило 94% вирусов, среди которых не было тех, что вызывает COVID-19. Ученые не сомневаются, что медальон уничтожит и опасный 2019-nCoV.

    Стоит такое устройство 79 евро (около семи тысяч рублей).

    На прошлой неделе медики выявили COVID-19 у президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.