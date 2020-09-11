СМИ: Маркл и принц Гарри поругались в ресторане

По словам свидетеля, супруги выясняли отношения во время ужина, из-за чего принц Гарри сильно расстроился.

«Они ругались. А после она наслаждалась бокалом белого вина и, похоже, не слишком расстроилась, но на Гарри не было лица», — рассказал он.

Причина ссоры герцога и герцогини Сассекских неизвестна.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл основали продюсерскую компанию и заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix. Они будут создавать художественные фильмы, детские программы и постановки. Кроме того, супруги появятся в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix. Герцог и герцогиня будут выступать главным образом в качестве продюсеров, поэтому Маркл не вернется к актерской карьере.

Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане. Перед этим сервису необходимо заключить сделку с принцем Гарри и Маркл на 148 миллионов долларов.