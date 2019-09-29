СМИ: Марин Ле Пен запретили появляться на церемонии памяти Ширака

Сотни французов пришли проститься с экс-президентом Шираком Подробнее

По данным телеканала, который ссылается на членов семьи экс-президента, Марин Ле Пен уведомила, что в собор Сен-Сюльпис, где состоятся мероприятия, она не придет.

Агентство France Presse сообщило, что Марин Ле Пен намеревалась посетить службу и церемонию. Члены семьи Жака Ширака узнали об этом из СМИ. Родственники заявили: посещение памятных мероприятий — личное право Ле Пен, но видеть ее они там не хотели бы.

Во Франции с 1989 года действует декрет, регламентирующий проведение общественных церемоний. В документе прописаны категории лиц, которые имеют право быть приглашенными. Например, депутаты Национального собрания, а Марин Ле Пен как раз является членом нижней палаты парламента.

«Ширак был заклятым врагом семейства Ле Пен — и это его прекрасное [политическое] наследие нам следует продолжать», — прокомментировал ситуацию министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен.

Сама Марин Ле Пен в беседе с журналистом телеканала France 3 подчеркнула, что «официальных приглашений на эту церемонию не существует». Она считает, что со смертью Ширака закончился их политический конфликт.

Отец Марин основал партию «Национальный фронт». Жан-Мари Ле Пен был соперником Жака Ширака на президентских выборах 2002 года. Тогда Ширак заявил, что его оппонент «делает ставку на ненависть и нетерпимость», и отказался участвовать в теледебатах.