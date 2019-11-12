СМИ: Макрон сделал подарок российской власти своим высказыванием о НАТО

Издание отметило, что Макрон своим заявлением послал сигнал России о возможности стратегического диалога, а Германию таким образом призвал действовать.

«Мы не патологоанатомы». Кремль повеселили слова Макрона о НАТО Подробнее

Газета подчеркнула, что российские власти осознают, что Североатлантический альянс продолжит свое существование и реформирование НАТО не предвидится. Поэтому заявление французского лидера лишь «порадовало» Россию и не более.

Швейцарское СМИ отметило, что Москва «удивительно быстро» вернула себе военное и политическое влияние в мире. В частности, это касается Ближнего и Среднего Востока. Также Россия добилась охлаждения отношения между Турцией и НАТО. Кроме того, РФ играет важную роль в Сирии, без нее там «ничего не решается».

Автор статьи Маркус Бернаф не забыл упомянуть и тот факт, что Россия сейчас находится в международной изоляции из-за экономических и политических санкций Евросоюза. Тем не менее журналист считает, что «одиночество» Москвы в Европе не нужно считать недостатком. По его словам, Россия может со стороны смотреть на ссоры американцев и европейцев, бездействие Германии и и разочарование Макрона.

Президент Франции ранее заявил, что НАТО «полностью утратило координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек организации Йенс Столтенберг ответили, что не согласны с высказыванием Макрона. В свою очередь в Кремле отметили, что не будут давать характеристики Североатлантическому альянсу.