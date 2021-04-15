СМИ: Макрон, Меркель и Зеленский обсудят отношения с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Украины Владимир Зеленский 16 апреля проведут переговоры, на которых обсудят отношения с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

О повестке встречи АFР сообщил источник в Елисейском дворце. По его словам, встреча Макрона и Зеленского пройдет в очном формате. Меркель присоединится к ним по видеосвязи.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее сообщала журналистам, что лидер Украины на переговорах в Париже собирается обсудить ситуацию в Донбассе. Обстановка в регионе в последнее время накалилась. Стороны конфликта игнорируют Минские соглашения. Помимо этого, во время встречи, вероятно, будет обсуждаться и перспектива Украины по вступлению в НАТО.

В целом эти переговоры не принесут для Киева ощутимых результатов. Такое мнение в беседе с «360» высказала политолог Наталия Елисеева. По ее словам, Макрон и Зеленский будут «кормить друг друга завтраками».

«Но дальше это никуда не сдвинется», — резюмировала эксперт.