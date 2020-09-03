СМИ: Лукашенко сделает новые назначения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сделать кадровые перестановки в правительстве. Об этом написало госагентство БелТА.

«У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений», — сказано в сообщении агентства в Telegram-канале.

Лукашенко сразу же после выборов полностью переназначил правительство. Все остались на своих местах.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его ближайший соперник — Светлана Тихановская — 10,1%. Однако оппозиция и часть общества оказались не согласны с результатами. В белорусских городах прошли протесты. В первые дни они заканчивались столкновениями с силовиками. Тысячи людей задержали, были пострадавшие и погибшие.

Ситуация в стране получила большой международный резонанс. Страны Прибалтики ввели против белорусского лидера и ряда чиновников санкции. Минск пообещал ответные меры. Президент Владимир Путин заявил, что Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися и легитимными.

В начале сентября проходят двухсторонние встречи российских и белорусских властей. Переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Владимира Макея прошли 2 сентября в Москве. Уже 3 числа с визитом в Белоруссию прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в этом месяце должна пройти встреча Путина и Лукашенко.