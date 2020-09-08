СМИ: Лукашенко даст большое интервью

«Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые», — сказано в сообщении канала.

Последние месяцы к Белоруссии и главе государства приковано большое внимание. Это связано с прошедшими в стране выборами. По данных ЦИК, победу на них в шестой раз одержал Лукашенко. Однако не все общество оказалось согласно с такими результатами.

Начиная с 9 августа, люди стали выходить на антиправительственные митинги. В первые дни произошли столкновения с силовиками. Тысячи человек задержали, были погибшие и пострадавшие. Протесты продолжаются до сих пор. Лукашенко считает это происками Запада.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула Белоруссию вскоре после проведения выборов. Она боялась за свою безопасность и безопасность детей. Сейчас оппозиционерка находится в Литве, откуда продолжает делать политические заявления.

В прошедший понедельник стало известно о пропаже еще одной представительницы оппозиции, члена Координационного совета Марии Колесниковой. Позже появились данные, что она задержана при попытке пересечь границу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает выборы в Белоруссии состоявшимися и легитимными. В Минск в первые дни сентября прилетал российский премьер Михаил Мишустин. В скором временем в Москву для переговоров приедет сам Лукашенко.