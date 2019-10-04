СМИ: Лос-Анджелес охватила вспышка тифа

СМИ написали о вспышке сыпного и брюшного тифа. Разносчиками болезни стали крысы, которые в огромных количествах выползают на улицы города. Их привлекают объедки, которые оставляют бомжи.

Орган по контролю за бездомными в Лос-Анджелесе ранее опубликовал отчет о 59 000 человек, живущих на улицах округа Лос-Анджелес. Это на 12% больше, чем в 2018 году, при этом 36 300 из них находятся в черте города Лос-Анджелеса.

Предположительно, мусор с улиц должны убирать жильцы ближайших домов, однако те либо не справляются, либо не обращают внимание. В свою очередь, муниципальные работники заняты устранением крыс с улиц города, сообщил сайт «Царьград».

Американские СМИ отметили, что вспышка тифа в Лос-Анджелесе не редкость. По данным местных изданий, о заболевании писали полгода назад, и год, и два.