  • СМИ: Лос-Анджелес охватила вспышка тифа

    04 октября 2019, 13:48

    Анастасия Карпеева

    Вспышку тифа зафиксировали в Лос-Анджелесе (США). В Сети публикуют ролики, как на улицах города муниципальные работники травят крыс, которые переносят болезнь. Об этом сообщил сайт politus.ru.

    СМИ написали о вспышке сыпного и брюшного тифа. Разносчиками болезни стали крысы, которые в огромных количествах выползают на улицы города. Их привлекают объедки, которые оставляют бомжи.

    Орган по контролю за бездомными в Лос-Анджелесе ранее опубликовал отчет о 59 000 человек, живущих на улицах округа Лос-Анджелес. Это на 12% больше, чем в 2018 году, при этом 36 300 из них находятся в черте города Лос-Анджелеса.

    Предположительно, мусор с улиц должны убирать жильцы ближайших домов, однако те либо не справляются, либо не обращают внимание. В свою очередь, муниципальные работники заняты устранением крыс с улиц города, сообщил сайт «Царьград».

    Американские СМИ отметили, что вспышка тифа в Лос-Анджелесе не редкость. По данным местных изданий, о заболевании писали полгода назад, и год, и два.