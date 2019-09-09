СМИ: Ливан сбил израильский беспилотник

«„Хезболлах“ сообщило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в южном ливанском городе Рамия. В своем заявлении движение подчеркнуло, что противостояло вооруженному израильскому беспилотнику, когда тот пересек палестино-ливанскую границу», — указал сайт ливанского телеканала.

Бойцы «Хезболлах» открыли огонь по дрону после того, как он пересек границу и оказался над территорией Ливана, подчеркнуто в сообщении. Сайт телеканала «Аль-Маядин» утверждает, что израильские СМИ подтвердили потерю беспилотника.

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Это не первое происшествие с участием беспилотников в ходе ливано-израильского конфликта. Ранее воздушную границу Ливана пересекли два израильских дрона и взорвались в воздухе. В результате было повреждено здание пресс-службы движения «Хезболла».

Президент Ливана Мишель Аун выступил по этому поводу с заявлением. Он подчеркнул, что расценивает эту атаку как «объявление войны».