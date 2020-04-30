СМИ: личные данные застрявших за границей россиян выставили на продажу в Сети

На одном из форумов появилось объявление о продаже списка граждан России, которые застряли за границей и не могут попасть домой из-за пандемии коронавируса. За документ просят более 17 миллионов рублей.

Как сообщила Lenta.ru, всего в документе 80 тысяч строк. Неизвестный продавец считает, что цена документа вполне адекватна, ведь с помощью этой информации можно провернуть несколько криминальных схем.

Этот список используют для выплат попавшим в трудное положение согражданам. Личные данные можно использовать, чтобы забрать эти деньги себе, но сначала придется купить их за 240 тысяч долларов. По нынешнему курсу это около 17,7 миллиона рублей. Люди, чью информацию пытаются продать, могут стать жертвами обмана.

В документе есть данные паспортов, даты рождения, адреса, телефоны, адреса электронной почты и сведения о банковских картах и счетах. Продавец не приводит никаких доказательств, что этот список подлинный.

Сейчас Россия продолжает по возможности эвакуировать сограждан из-за границы. Людей вывозят специально организованными рейсами.