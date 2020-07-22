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    22 июля 2020, 16:38

    СМИ: Lada Samara была перевыпущена в 90х в новой версии

    Дарья Морозова

    Автомобиль Lada Samara имел популярность в Европе, поэтому бельгийская компания ErnstBergSystems выпустила в 1990 году новую версию машины, которая получила название Natascha. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Klassiker.

    У нового автомобиля был салон кабриолет. Также среди его преимуществ обозначились компактность и низкая цена по сравнению с другими моделями. Natascha выпускалась до конца 1995 года, а после компания перестала существовать.

    Новости SMI.FM