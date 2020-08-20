СМИ: криминального авторитета Лоту Гули убили в Анталье

Собеседник агентства рассказал, что Гули убил ужинавший с ним в ресторане мужчина. Он выстрелил криминальному авторитету в голову из пистолета. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии, но не смогли спасти.

Известно, что убийца скрылся с места происшествия. Однако по горячим следам его задержали на дороге, ведущей в город Денизли.

«По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоты Гули», — добавил источник.

Надир Салифов родился в Грузии в 1972 году. С 2005 по 2017 год он отбывал срок в Азербайджане. После выхода на свободу отправился в Турцию. Но в 2018 году его оттуда депортировали. Позже он вернулся в эту страну нелегально.