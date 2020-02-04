СМИ: коронавирус убил жителя Гонконга

В Гонконге от коронавируса умер первый человек. Он лечился от заразы в больнице Принцессы Маргарет и утром 4 февраля у него остановилось сердце.

Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, 39-летний мужчина ездил в рассадник вируса — китайский Ухань — 21 января на скоростном поезде, а потом вернулся домой. Первые симптомы заражения у него проявились спустя 10 дней после поездки. Его экстренно положили в больницу и через несколько дней он умер. Также коронавирус нашли в крови и у его матери, которая в Ухань вместе с сыном не ездила. Медики зарегистрировали в Гонконге всего 15 случаев заражения.

С начала вспышки заболевания жертвами коронавируса из Китая стали уже 426 человек. Заразились более 20 тысяч человек. Инфекция уже вышла за пределы континентального Китая: люди болеют в Европе, США, Австралии и России.

В РФ летальных случаев не было. Два зараженных гражданина Китая сейчас находятся в полной изоляции в больницах в Тюменской области и Забайкалье. Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подписал национальный план по борьбе с коронавирусом, в котором есть пункт о депортации из России инфицированных иностранцев.