СМИ: коронавирус подтвердили у Юлии Тимошенко

Согласно информации источника агентства, коронавирус вместе с депутатом Рады подцепили ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин. При этом не уточняется, где именно Тимошенко заразилась и в каком состоянии она сейчас находится.

По информации украинского Минздрава, за прошедшие сутки врачи подтвердили COVID-19 у 1987 пациентов. За все время пандемии в стране зафиксировали 104 958 случаев инфицирования. Вылечить удалось 51 735 пациентов. Смертью закончился 2271 случай заражения.

Первый пациент с COVID-19 появился на Украине 3 марта. Положительный результат теста получил житель Черновицкой области. Спустя две недели в стране объявили карантин. Сейчас все украинские регионы поделены на четыре зоны, в каждой из которых вводят или отменяют ограничительные меры в зависимости от ситуации.

Ранее США опубликовали отчет о выделении гуманитарной помощи разным странам. Так, на борьбу с коронавирусом Украина получила около 18,3 миллиона долларов.