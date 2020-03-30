СМИ: коронавирус нашли у советника Нетаньяху

Советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом. Она могла подцепить инфекцию от своего мужа.

По данным газеты Times of Israel, женщина сама решила сдать анализы после того, как коронавирус нашли в организме ее супруга. С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Палух виделась несколько дней назад, однако тогда они соблюли все меры безопасности и держались друг от друга на расстоянии.

После того, как выяснят все последние контакты Палух, количество самоизолированных представителей руководства Израиля может увеличиться. Сейчас на добровольном карантине сидят семь депутатов. Всего в Израиле коронавирусом заразились более четырех тысяч человек.

О пандемии нового вируса из Китая Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. После этого страны начали закрывать границы и отправлять местных жителей по домам, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции 2019-nCoV. Всего в мире заразились 722 тысячи человек. В России — 1534 инфицированных. Президент РФ Владимир Путин ради безопасности людей объявил наступившую неделю нерабочей.