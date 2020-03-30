СМИ: коронавирус нашли у советника Нетаньяху
По данным газеты Times of Israel, женщина сама решила сдать анализы после того, как коронавирус нашли в организме ее супруга. С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Палух виделась несколько дней назад, однако тогда они соблюли все меры безопасности и держались друг от друга на расстоянии.
После того, как выяснят все последние контакты Палух, количество самоизолированных представителей руководства Израиля может увеличиться. Сейчас на добровольном карантине сидят семь депутатов. Всего в Израиле коронавирусом заразились более четырех тысяч человек.
О пандемии нового вируса из Китая Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. После этого страны начали закрывать границы и отправлять местных жителей по домам, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции 2019-nCoV. Всего в мире заразились 722 тысячи человек. В России — 1534 инфицированных. Президент РФ Владимир Путин ради безопасности людей объявил наступившую неделю нерабочей.