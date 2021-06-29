СМИ: король Эсватини сбежал из страны на фоне протестов

В Эсватини с прошлой недели не утихают массовые акции протеста. Жители африканской страны взбунтовались против монархии и потребовали демократизации. На этом фоне появились слухи о бегстве короля Мсвати III, сообщило издание East African.

Сообщалось, что король Эсватини на фоне протестов сбежал из страны и якобы отправился в ЮАР. Однако власти страны опровергли это. Официальное заявление, в котором говорится, что Мсвати III остается в стране и продолжает работу во благо королевства, опубликовали на странице правительства Эсватини в Twitter. Власти также призвали людей сохранять спокойствие.

Недовольство жителей африканской страны вызвал запрет властей на проведение демонстраций. Накануне митинги переросли в беспорядки. Протестующие поджигали учреждения, которые могут принадлежать королю, а также грабили магазины.

Эсватини — королевство на юге Африки, которое до весны 2018 года называлось Свазиленд. По конституции оно является монархией. И исполнительная, и законодательная власть принадлежит королю.

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