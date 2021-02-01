СМИ: коробку с отрезанной головой человека выкинули из окна в Тулоне

По данным радиостанции BFM TV, правоохранителей на место вызвали прохожие, которые сообщили, что с третьего этажа кто-то выбросил картонную коробку, внутри которой оказалась отрубленная голова.

Полицейские оцепили место происшествия. Между тем в окне на третьем этаже появился мужчина, чьи руки были в крови. В ходе спецоперации его задержали и взяли под стражу. Момент появления подозреваемого сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как в окно по пояс высунулся мужчина, который размахивает руками. Сотрудники полиции окружают здание.

По данным журналистов, в ночь с воскресенья на понедельник полиция уже приезжала по этому адресу в связи с дракой двух бездомных, которых пустил к себе владелец квартиры. Что именно мужчины не поделили неизвестно, но на следующий день один из них отрезал голову своему обидчику и выбросил ее из окна.