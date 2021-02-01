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    01 февраля 2021, 18:29

    СМИ: коробку с отрезанной головой человека выкинули из окна в Тулоне

    Дамир Матюхин

    Неизвестный во французском Тулоне выкинул из окна коробку с отрезанной головой человека. Полиция начала спецоперацию, написало РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.
    СМИ: коробку с отрезанной головой человека выкинули из окна в Тулоне

    По данным радиостанции BFM TV, правоохранителей на место вызвали прохожие, которые сообщили, что с третьего этажа кто-то выбросил картонную коробку, внутри которой оказалась отрубленная голова.

    Полицейские оцепили место происшествия. Между тем в окне на третьем этаже появился мужчина, чьи руки были в крови. В ходе спецоперации его задержали и взяли под стражу. Момент появления подозреваемого сняли на видео.

    На опубликованных кадрах видно, как в окно по пояс высунулся мужчина, который размахивает руками. Сотрудники полиции окружают здание.

    По данным журналистов, в ночь с воскресенья на понедельник полиция уже приезжала по этому адресу в связи с дракой двух бездомных, которых пустил к себе владелец квартиры. Что именно мужчины не поделили неизвестно, но на следующий день один из них отрезал голову своему обидчику и выбросил ее из окна.